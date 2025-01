The Weeknd doou um milhão de dólares (quase um milhão de euros) para ajudar as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

De acordo com o Daily Mail, o cantor, de 34 anos, vais distribuir a quantia de dinheiro por organizações solidárias, a Los Angeles Fire Department Foundation, o GoFundMe's Wildfire Relief Fund e o Los Angeles Regional Food Bank.

Esta doação é feita em parceria com o World Food Program USA e o XO Humanitarian Fund, e destina-se a apoiar os primeiros socorros e as pessoas que perderam as suas casas ou tiveram de ser evacuadas.

De recordar que o cantor já tinha adiado um concerto e o lançamento do próximo álbum devido aos incêndios.

