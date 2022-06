Após ver vários comentários a criticar Anitta, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', decidiu partilhar um texto na sua página de Instagram onde defende a cantora brasileira.

Inicialmente, 'Pipoca' começou por partilhar algumas das palavras negativas que foi vendo nas redes sociais sobre a artista brasileira.

"[...] Pelos vistos, toda a gente descobriu agora que detesta a Anitta. Foi preciso ela vir ao Rock in Rio (e, vá, ter agarrado numa bandeira de Espanha) para o povo português decretar que ela é odiosa, medíocre, burra, feia, péssima artista. Credo, de onde é que nos veio esta exigência/superioridade toda assim de repente?", começou por escrever Ana Garcia Martins.

"A Anitta é a melhor cantora do mundo? Não. A Anitta é um fenómeno? É, e quem disser que não, só pode estar de má vontade. Estamos a falar de uma mulher com menos de 30 anos, que veio do nada, que se mata a trabalhar e que construiu um império avaliado em mais de 100 milhões de dólares. É a artista brasileira com mais reconhecimento a nível mundial e, goste-se ou não do estilo, percebe de entretenimento como poucos. E foi isso que ela entregou no Rock in Rio: um bom espetáculo de entretenimento, que pôs toda a gente a cantar, a dançar e abanar o rabo por mais de uma hora", destacou.

"Assim de repente, acho que cumpriu o que se pretende num festival destes, se eu quisesse canto lírico ia ao São Carlos. Além de que foi a única data a esgotar esta edição do RiR. Coincidências, dirão. 'Ah, e coiso, mas isto nem sequer é rock'. Filhos, corria o ano de 2004 quando eu vi Britney Spears na primeira edição do Rock in Rio, por isso há pelo menos 18 anos que isto deixou de ser só rock. Adaptou-se aos tempos e aos gostos porque, vamos lá, se fosse só rock puro e duro, quem é que punham no cartaz? Quantas grandes bandas rock contemporâneas conhecem vocês? Quanto à desilusão coletiva com a Anitta, olhem, é comer menos", acrescentou.

"Pessoalmente, acho-a um mulherão e com um percurso que, imagino, poucos conseguirão reproduzir. Fui para me divertir e diverti, não estava à espera de nada diferente daquilo que me foi servido, maneiras que… objetivo cumprido. Volta sempre, Anitta", completou.

Leia Também: Anitta reage após acenar com bandeira espanhola no palco em Portugal