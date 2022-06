Helena Coelho esteve entre as milhares de pessoas que este domingo assistiram ao concerto de Anitta no Rock in Rio Lisboa. Contudo, a digital influencer teve um papel especial no espetáculo.

Após a atuação, a artista brasileira gravou um vídeo onde contou ter questionado Helena Coelho sobre qual o repertório que deveria apresentar. A revelação foi feita numa visita da portuguesa ao quarto de hotel no qual Anitta e a sua equipa ficaram instalados.

Helena levou o namorado, Paulo Teixeira, e os dois passaram grande parte da madrugada numa pequena festa privada na suíte. Dança, animação e partidas de UNO marcaram o convívio, que durou pelo menos até às 04h00.

