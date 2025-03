Há uma nova 'fofoca' a circular na rede social TikTok. Márcia Sequeira, designer, gravou um vídeo onde expõe supostas declarações de uma influenciadora digital, optando por não revelar de quem se tratava e causando a curiosidade geral.

"Estava na fila para usar o multibanco e estavam duas raparigas atrás de mim a conversar e ouço: 'agora tenho que ir responder a estes comentários todos para perecer simpática'. Olho para trás e é uma 'influencer' portuguesa", contou nas imagens.

O vídeo em questão não tardou a receber centenas de comentários e mais de 680 mil visualizações.

Perante a muita curiosidade gerada, Márcia gravou um novo vídeo no qual explica: "No vídeo coloquei influencer entre aspas, porque não é uma influencer gigante com tantos seguidores assim como uma Mafalda Sampaio, por exemplo, que vocês mencionaram. Não é esse tipo de influencer assim tão grande".

Porém, a curiosidade gerada em torno da 'fofoca' tornou-se tão elevada que a designer recebeu até mensagens de "grandes influencers" que queriam muito saber o nome da pessoa em questão.

"Tive influencers a mandarem-me mensagem para aqui, para o meu Instagram, para o Instagram da minha marca, a pedir por favor para eu dizer quem foi", contou, referindo que tratarem-se de "grandes nomes" do digital.

Dias depois e com as imagens a continuarem a dar que falar no TikTok, a dúvida permanece: quem será a influencer que estava na fila do multibanco?

