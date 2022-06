Anitta falou à imprensa este domingo, 26 de junho, antes de subir ao palco do Rock in Rio Lisboa. Questionada pelos jornalistas, a artista brasileira revelou o nome do artista português com quem faria uma parceria.

"O David fez um show bem legal, eu acho que faria com ele", disse a artista, deixando radiantes o músico português e os fãs.

David não ficou indiferente às palavras de Anitta e reagiu através das redes sociais.

"Vamos fazer acontecer essa colaboração", afirmou.

Recorde-se que David Carreira atuou pela primeira vez em 2022 no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

