O psicólogo Quintino Aires foi convidado no 'Big Brother - Última Hora' desta quarta-feira e ao comentar as imagens de Hélder a dançar com Joana Diniz revelou-se desiludido. "A qualidade de um homem na cama vê-se na forma como dança. [O Hélder] não é capaz de mexer a anca", atirou.

Com isto, a apresentadora Mafalda de Castro desafiou-o a mostrar os seus dotes na dança e aceitou fazer par com o psicólogo ao som da lambada.

O resultado foi um momento de grandes gargalhadas. Veja aqui.

