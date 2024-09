A mãe dos três filhos de Gugu Liberato renunciou ao processo que corria em tribunal para provar que tinha uma união estável com o apresentador de televisão, ao mesmo tempo que a disputa pela herança envolve conflitos familiares e uma investigação sobre um suposto quarto filho.

Assim, Rose Miriam Di Matteo 'abre mão' de 50% do património deixado pelo marido, que terá um valor de cerca de 1.000 milhões de reais, conta o G1.

A renúncia, protocolada no dia 21 de agosto, põe fim a uma disputa familiar e judicial pelo acesso da médica a parte da herança de Gugu - que teria mencionadas um total de nove pessoas.

Rose teria sido deixada de fora do testamento do apresentador, embora fosse reconhecida como 'família' e mãe de João Augusto, de 22 anos, e as gémeas Marina e Sofia, de 19.

Na ação colocada em tribunal, Rose alegou que o casal teria constituído uma família em meados de 2000, depois de já se conhecerem desde os anos 90.

Estas quezílias dividiram a família, com as jovens a ficarem do lado da mãe, enquanto o filho mais velho, a irmã de Gugu e os seus sobrinhos queriam seguir o testamento deixado pelo apresentador - no qual se identificava como solteiro no estado civil.

No meio deste processo, um empresário da capital paulista apareceu, dizendo ser o quarto filho do apresentador. Por esse motivo, a justiça de São Paulo bloqueou parte da herança até determinar a veracidade da declaração.

Mas as polémicas não ficam por aqui. Um outro processo, que decorre em segredo de justiça, dá conta de uma suposta relação homossexual de Gugu Liberato com Thiago Salvático e o chef de cozinha pede o reconhecimento de união estável com o apresentador, uma vez que viveram um romance desde novembro de 2016.

De recordar que Gugu morreu a 21 de novembro de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma queda aparatosa em casa e bater com a cabeça, deixando-o em estado vegetativo.

