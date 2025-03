Pinto da Costa morreu no dia 15 de fevereiro, aos 87 anos, vítima de cancro. Entretanto, a questão da sua herança tem sido debatida na comunicação social, tendo, inclusivamente, sido dada a notícia de que o nome do filho mais velho do antigo presidente do FC Porto não constava no testamento.

Esta terça-feira, 18 de março, Adriano Silva Martins deu conta de novas informações sobre este assunto no 'V+ Fama'.

De acordo com o apresentador do programa, Pinto da Costa antecipou possíveis conflitos familiares em torno da divisão da sua fortuna e deixou uma recomendação firme.

"Segundo uma notícia avançada ontem pelo Correio da Manhã, Pinto da Costa teria deserdado o filho mais velho, Alexandre. O que é falso", começou por garantir Adriano Silva Martins. "Segundo avança o mesmo jornal hoje, o falecido presidente comunicou ao filho uma alteração no testamento, em que só lhe deixaria o mínimo previsto por lei".

O apresentador explicou ainda que "em Portugal, por lei, não se pode deserdar um filho a não ser que haja um processo judicial em curso ou já fechado".

"O Alexandre, em momento algum, foi deserdado. Há uma herança e ele só recebeu o mínimo por lei", acrescentou.

De acordo com o que foi comentado no 'V+ Fama', este parecer terá causado alguma desilusão no filho mais velho de Jorge Nuno Pinto da Costa.

"O Alexandre está triste, não só pela morte do pai. Claro, serviram-lhe o prato na mesa e ele comeu, mas não gostou", concluiu Adriano Silva Martins, reforçando que a relação entre pai e filho não se refletiu na divisão do património.

