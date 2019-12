Foi divulgado esta quinta-feira um comunicado com novos pormenores sobre o testamento de Gugu Liberato. O documento deixou clara a vontade do apresentador em entregar "quase a totalidade" dos bens aos três filhos - João Augusto, de 18 anos, e as gémeas Marina e Sofia, de 15.

As novas informações levantaram burburinho uma vez que a mulher de Gugu, Rose Miriam Di Matteo, ficou excluída da divisão de bens, sendo que foi a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, a assumir o papel de representante legal das jovens menores.

Com isto, a imprensa brasileira avança esta sexta-feira que Rose Miriam decidiu recorrer à justiça para ser reconhecida como uma das herdeiras.

Apesar de nunca ter oficializado o matrimónio, o casal mantinha uma união há 19 anos. "Nunca tive outro homem. Nós sempre fomos uma família. Marido e mulher, mãe e pai de três filhos", afirmou a médica em declarações ao jornal Folha de São Paulo.

De recordar que Gugu Liberato perdeu a vida a 22 de novembro, dias após sofrer um grave acidente em casa, em Orlando (EUA). O apresentador tinha 60 anos.

Leia Também: Divulgados novos pormenores do testamento de Gugu Liberato