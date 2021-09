No passado dia 24 de setembro, Madonna celebrou o aniversário de um dos filhos: David Banda, que completou 16 anos. Nessa altura, a artista assinalou o dia na sua conta de Instagram dedicando uma bonita mensagem ao jovem que adotou numa das suas viagens ao Malawi.

Ora, esta terça-feira, dia 28 de setembro, a cantora voltou a fazer mais uma partilha sobre o assunto, desta vez mostrando imagens da celebração da data lá por casa.

Retratos que testemunham a união e o amor que se sentiu nesta especial ocasião.

Ora veja:

Note-se que Madonna é ainda mãe de Lourdes Maria, de 24 anos, fruto do seu relacionamento com Carlos Leon, de Rocco Ritchie, de 21, da relação com Guy Ritchie e ainda de Mercy James, de 15 anos e das gémeas, Stella e Estere, de nove, tendo sido estas três últimas adotadas tal como David Banda.

