Madonna terminou a semana com a celebração de uma data especial. O filho David Banda completou 16 anos, como a cantora fez questão de assinalar publicamente.

Na sua página de Instagram, a artista publicou uma série de imagens do menino e escreveu: "Não consigo acreditar que te tornaste neste jovem. Este artista. Este atleta. Este humano carismático".

"Quem diria quando te conheci no Orfanato Home of Hope no Malawi, a beber coca-cola de um biberão e sem fralda, que te tornarias nesta força da natureza? Feliz 16 .º aniversário. Estou orgulhosa de ti", acrescentou.

Recorde-se que Madonna é ainda mãe de Lourdes Maria, da relação com Carlos Leon, de Rocco Ritchie, do casamento com Guy Ritchie, e das gémeas Estere e Stelle Ciccone, que também foram adotadas.

