Ao som de 'It's the Most Wonderful Time of the Year', Madonna partilhou um vídeo 'recheado' de momentos do seu Natal. No mesmo, destacam-se as filhas, o ambiente de festa, a árvore de Natal e... o namorado em tronco em nu debaixo dela.

"O dia mais maravilhoso do ano... Natal e Hanukkah tudo de uma vez", escreveu a artista na legenda da publicação feita esta sexta-feira, 27 de dezembro.

Na partilha, além do registo de Akeem Morris sem camisa, surgem também fotos de Madonna com as filhas Lourdes e Mercy, de 18 anos, e as com as gémeas Stella e Estere, de 12 anos. Os outros dois filhos da artista, Rocco e David não aparecem nas imagens.

Parece que o Natal de Madonna foi bem passado e que a artista recebeu o 'melhor presente'. Recorde-se que Hakeem é 38 anos mais novo que a cantora Pop.

Leia Também: Imagens em IA de Madonna ao lado de Papa Francisco geram polémica