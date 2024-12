Madonna voltou a surpreender tudo e todos ao partilhar fotografias manipuladas (criadas por Inteligência Artificial) ao lado do Papa Francisco. Os internautas, ao verem as imagens, não deixaram de dar a sua opinião... negativa.

As imagens foram partilhadas no fim de semana nas histórias de Instagram da artista.

Numa delas, Madonna aparece aconchegada ao lado do chefe da Igreja Católica, enquanto usa um vestido de renda preta. O Papa Francisco, por sua vez, parece estar agarrado ao braço da cantora com o nariz pressionado na sua bochecha.

"Vou desfrutar do fim de semana", escreveu Madonna na legenda.

Numa outra imagem falsa, a artista surge com um corpete de renda, enquanto o Papa Francisco a abraça pela cintura, parecendo que a vai beijar. Nesta, Madonna escreveu: "É bom ser vista".

As imagens são da autoria de Rick Dick, um artista digital, especialista em criar falsas montagens com figuras públicas.

Após estas partilhas, e devido à ousadia das imagens, muitos internautas manifestaram o seu incómodo.

Na rede social X, várias pessoas expressaram a sua opinião. "Isto é assustador", escreveu uma. "É engraçado e patético ao mesmo tempo", disse outro. Uma terceira acrescentou ainda: "Ela está mentalmente transtornada, a necessitar desesperadamente de atenção. Mais uma prova de que ser famosa e rica não te deixa feliz. Ela não se dá bem consigo mesma desde o início. Madonna, tu és patética".

De acordo com o The Independent, a polémica história de Madonna com a Igreja Católica remonta a 1989, quando ela lançou o videoclipe de 'Like a Prayer' que, por sua vez, sexualizava Jesus e apresentava cruzes em chamas.

O vídeo foi banido pelo Vaticano logo após o seu lançamento. Na altura, o historiador católico romano, Roberto de Mattei, rematou: "O vídeo é uma blasfémia e um insulto, porque mostra atitudes imorais dentro de uma igreja".

Devido à sua ousadia, Madonna já foi excomungada três vezes pela Igreja Católica.

Segundo o Billboard, em maio de 1990, durante a digressão 'Blond Ambition', Madonna fingiu estar a masturbar-se no palco enquanto cantava 'Like a Virgin'. Esta situação levou o Papa João Paulo II a pedir que não a artista não voltasse a atuar em Itália, classificando os seus espetáculos como um "circo do Diabo".

Ainda assim, alguns dos fãs de Madonna encararam estas publicações de forma leve, comentando: "Nós amamos o sentido de humor perverso dela. Ela simplesmente repostou fotos que estavam a circular nas redes sociais há vários dias".

