Madonna foi mais uma figura pública a reagir à vitória de Donald Trump, que foi eleito Presidente dos Estados Unidos.

A cantora usou as stories do Instagram para partilhar uma fotografia de um bolo, onde está escrito "Fuck Trump" [Que se f*** o Trump, em português], acrescentando: "Enchi a minha cara com este bolo ontem à noite."



© Instagram

Na partilha seguinte, Madonna continuou a dar a sua opinião sobre Trump e escreveu: "A tentar perceber por que é que um criminoso condenado, violador, intolerante foi escolhido para liderar o nosso país só porque é bom para a economia? ", afirmou.



© Instagram

