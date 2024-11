Fãs suspeitam que Nicole Scherzinger pode ter, acidentalmente, confirmado que apoia Donald Trump .

Após a vitória do republicano nas eleições presidenciais dos EUA, Russell Brand postou uma fotografia no Instagram, enquanto segurava um boné vermelho - semelhante aos usados ​​pelo presidente eleito - com a legenda: "Que Deus abençoe a América".

Mas o chapéu estilo MAGA [Make America Great Again] tinha uma peculiaridade. Estava bordado com a frase "Make Jesus First Again".

Num comentário, entretanto eliminado, Scherzinger perguntou entusiasticamente: "Onde posso comprar esse chapéu!?".

Embora ela não tenha oficialmente apoiado nenhum candidato, a aparente admiração de Scherzinger pelo chapéu provocou uma reação rápida dos seus fãs e outros usuários do Instagram. Muitos inundaram a secção de comentários para expressar o seu descontentamento.

Eis alguns exemplos: "Nicole, querida, não…"; "Estás a falar a sério, Nicole?"; "Como perder um Tony em menos de 30 caracteres".

Nicole Scherzinger destacou-se recentemente pelo seu papel no filme 'Sunset Boulevard' e foi considerada uma concorrente ao prémio Tony de Melhor Atriz. Alguns especularam que o seu comentário pode agora prejudicar as suas hipóteses de ganhar.

"Bem, a corrida pelo prémio Tony de Melhor Atriz ficou um pouco menos competitiva", escreveu o crítico de teatro, Adam Feldman, da Time Out New York.

No entanto, nem todas as reações foram negativas. Alguns fãs sugeriram que o interesse de Nicole no chapéu pode ter sido motivado pelas suas crenças religiosas, ao invés de um encargo político.

