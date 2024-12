A cantora Madonna aproveitou o tempo livre para desfrutar de bons momentos em família e, sobretudo, estar com o pai. Isto depois de terem sofrido duras perdas durante este ano.

Numa rara partilha que fez no Instagram, a artista publicou imagens em que mostra os filhos e o pai e juntou um emotivo desabafo.

"Nascemos numa família e criamos a nossa própria", começou por dizer, afirmando que "com o passar do tempo, é cada vez mais grata" pela sua família, especialmente os filhos.

"A minha família passou por muitas perdas este ano. O meu pai suportou com dignidade. Vê-lo a chorar no cemitério quando enterramos o meu irmão Christopher - logo depois de ele ter perdido a sua mulher... Foi um momento que nunca vou esquecer", partilhou Madonna.

"Passar algum tempo com ele e com todos os meus filhos no Dia de Ação de Graças foi como um medicamento para a alma", escreveu, por fim. Veja na galeria todas as imagens que a cantora mostrou aos seguidores.

