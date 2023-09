Madalena Aragão vai dar vida a Olivia, a personagem principal de 'Morangos com Açúcar', que, de acordo com a TVI, terá mesmo duas novas temporadas.

As gravações da "série de verão" já começaram e a atriz mostrou-se muito entusiasmada com a continuação do projeto, tendo partilhado duas selfies na sua conta no Instagram, nas quais aparece sorridente, vestindo a parte de cima de um biquíni e usando um boné.

"A Olívia está de volta para um verão azul", escreveu a atriz, fazendo referência à música 'Verão Azul', uma das mais famosas dos D'ZRT.

