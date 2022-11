Selena Gomez desatou a chorar por causa do agravamento dos sintomas da doença autoimune com que foi diagnosticada em 2015, lúpus.

A artista, de 30 anos, deixou o mundo ver a sua batalha através do documentário 'My Mind & Me', da Apple TV +. No mesmo, retrata o quanto esta luta tem sido difícil, tendo ficado com dores muito fortes "em todas as partes do corpo".

"Não sentia isto desde que era mais jovem. Agora só dói. De manhã, quando acordo, começo logo a chorar porque dói, tudo", contou a artista.

"Acho que o meu passado, os meus erros, levaram-me à depressão", desabafou.

Como relata a imprensa internacional, entretanto, um médico revelou a Selena que a dor que sentia resultava de uma sobreposição da doença lúpus e miosites, levando ao enfraquecimento dos músculos, relata o Daily Mail.

Depois acaba por receber tratamento, que a cantora admite que a faz "sentir melhor", mas não deixa de destacar que é um processo "difícil".

De recordar que foi em 2015 que Selena Gomes revelou que tinha sido diagnosticada com lúpus. Em 2017 acabou por passar por um transplante de rim, com a ajuda da amiga Francia Raisa que foi a doadora.

