Foi em 2015, que a cantora Selena Gomez revelou sofrer de lúpus, uma doença autoimune, em que o sistema imunitário em vez de proteger o organismo, ataca-o.

Numa entrevista à Vanity Fair, a artista revelou agora que não pode ter filhos: "Nunca disse isto, mas infelizmente não vou poder dar à luz. Tenho vários problemas de saúde e uma gravidez iria colocar a minha vida, e a do bebé, em risco. Foi algo pelo qual tive de fazer luto durante um tempo."

""Não foi necessariamente da forma como imaginei ser mãe um dia. Pensei que ia acontecer como acontece com qualquer pessoa. Mas agora estou em paz com isso. Considero uma benção que haja pessoas maravilhosas dispostas a serem barrigas de aluguer, ou a adopção, que são duas fortes possibilidades para mim", referiu à mesma publicação.

"E no final, não me interessa. Será meu. Será o meu bebé", concluiu.

De relembrar que, desde o final do ano passado, que a cantora namora com o produtor Benny Blanco, com quem tinha trabalhado em 2019.

