Selena Gomez revelou sentir-se "triste" com os inúmeros comentários que vê nas redes sociais sobre o seu peso e afirmou que o mesmo não acontece aos homens. No podcast 'On Purpose with Jay Shetty', a cantora afirmou que tenta não ler comentários, mas que é "humana" e, "por vezes, lê coisas". "Não sou branca o suficiente, não sou mexicana o suficiente… ninguém quer saber dessas coisas com os homens. E o meu peso também. Toda a gente tem algo a dizer e deixa-me mesmo triste", disse, citada pelo Daily Mail. Selena Gomez já referiu noutras ocasiões que o seu peso sofre muitas flutuações devido à medicação que toma para a doença autoimune de que sofre, o Lúpus. Leia Também: Selena Gomez disse 'amo-te' primeiro a Benny Blanco (acidentalmente)