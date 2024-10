Camila Cabello sempre será uma 'señorita' especial para Shawn Mendes.

No dia 30 de setembro, o artista marcou presença no podcast 'On Purpose with Jay Shetty', onde falou abertamente sobre o seu antigo relacionamento com a cantora cubana-americana.

Os dois terminaram após uma relação entre 2019 e 2021, tendo uma breve reconciliação em 2023. Apesar do término, tanto Shawn como Camila mantiveram uma boa amizade.

No episódio, o cantor afirmou que ambos "preservaram uma pequena chama particular de amor um pelo outro".

Porém, Shawn Mendes salientou que o facto de estarem sempre a terminar e a recomeçar o namoro foi demasiado "brutal". No fim do relacionamento, os artistas "perceberam que não eram necessariamente feitos para serem um casal".

"O amor era muito, mas a parceria era mais do que o amor e acho que isso tem que ver com a maneira como vocês se apoiam um ao outro na vida quotidiana. Têm de ser realmente honestos sobre quem vocês são", disse durante o episódio. "Certifiquem-se de que a pessoa que está ao vosso lado vos apoia e vice-versa".

#camilacabello #love #celebrity #dating Hopeful - Ramol @jayshetty @Shawn Mendes opens up about his relationship with Camila Cabello in such an open and honest way @On Purpose Podcast ️ Watch the entire interview on YouTube or listen wherever you get your podcasts #shawnmendes

Embora Camila Cabello não seja mais sua namorada, Shawn confessou que os dois ainda trocam mensagens de vez em quando.

"Enquanto estivermos bem, todo o barulho é só barulho", afirmou, acrescentando que os dois têm cuidado ao falar um do outro nas redes sociais ou nos media. "Não acho que algum de nós ultrapassaria qualquer limite. Respeitamo-nos profundamente".

"Ela é um ser humano incrível e incrivelmente compreensiva, atenciosa e cuidadosa”, concluiu.

Leia Também: Shawn Mendes encanta fãs em tronco nu na praia. Veja as imagens