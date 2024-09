Shawn Mendes está a aproveitar o final do verão e na quarta-feira, 18 de setembro, foi visto na praia.

As fotografias do momento levaram as fãs a suspirar, com o cantor a usar uns calções de banho pretos e a mostrar o corpo tonificado.

O cantor, que atuou recentemente nos MTV VMA tem um novo álbum, 'Shawn', que será lançado já no próximo mês.