Shawn Mendes optou por uma companhia muito especial para levar aos MTV VMA na quarta-feira, 11 de setembro.

O cantor fez-se acompanhar de Aaliyah Mendes, sua irmã. Foi através da rede social X, que o artista revelou a identidade do seu 'date'.

Mendes partilhou uma fotografia com a irmã na passadeira vermelha, com a legenda "é a minha irmã", com vários emojis a chorar e corações com fogo.