Horas antes de Selena Gomez sentar-se à conversa com Jimmy Fallon no 'The Tonight Show', a cantora informou os fãs que já não iria estar presente no programa.

"Não vou estar hoje à noite com o Fallon", começou por dizer nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira, 26 de outubro, explicando depois o motivo.

"Acabei de testar positivo à Covid, mas estou a descansar e a sentir-me bem. Um lembrete de que a Covid ainda está por aí", escreveu. Veja a publicação na íntegra:



© Instagram

Leia Também: Pazes feitas? Selena Gomez e Hailey Bieber abraçadas em gala