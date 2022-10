Selena Gomez e Hailey Bieber foram fotografadas a abraçarem-se durante a Academy Museum Gala, que aconteceu em Los Angeles.

As fotografias, que já estão a circular nas redes sociais, marcam o que parecem ser as pazes feitas entre a atual e a ex-namorada de Justin Bieber, isto depois de Hailey ter falado sobre Selena numa entrevista dada recentemente a um podcast.

Nessa conversa, a atual namorada do cantor revelou que a relação com Selena é pautada por "amor e respeito", explicando que “não há drama” entre as duas.

Os fãs, na Internet, mostraram-se contentes com estas fotografias que mostram um bom ambiente entre as duas figuras públicas.

Recorde que Hailey chegou a ser acusada de ter 'roubado' Justin de Selena e de que havia começado a falar com o cantor, demonstrando interesse por ele, quando este ainda estava na relação.

