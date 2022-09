Selena Gomez falou sobre a importância da gentileza depois de Hailey Bieber ter dado uma entrevista onde falou do antigo relacionamento do marido, Justin Bieber, com Selena.

“É incrivelmente irónico que vá lançar algo que sobre palavras gentis porque era exatamente isso que quero”, referiu Gomez num vídeo do TikTik esta quinta-feira.

“Se apoiam a Rare [marca de beleza por si criada], não vos consigo agradecer o suficiente, mas não se esqueçam de que também estão a representar o que realmente significa: as palavras importam, realmente importam”, sublinha.

Recorde-se que Hailey garantiu que a relação com Selena é pautada por “amor e respeito”, garantindo que “não há drama” entre as duas.

