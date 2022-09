Hailey Bieber esteve no podcast 'Call Her Daddy', de Alex Cooper, e acabou por falar da ex-namorada do marido, Selena Gomez.

A modelo reagiu aos rumores e acusações de que teria 'roubado' Justin Bieber a Selena, tendo garantido que está tudo bem entre ambas e que "não há dramas".

De acordo com a People, sem revelar pormenores, Hailey contou que conversou com Selena Gomez depois de se ter casado com Justin Bieber e que "respeita" a 'ex' do marido.