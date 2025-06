Morreu David Hekili Kenui Bell, que apareceu no remake live-action de 'Lilo & Stitch', da Disney. Tinha 46 anos.

A notícia foi confirmada pela família ao TMZ. De acordo com a imprensa internacional, a sua irmã, Jalene Kanani Bell, também falou da morte do ator numa publicação que fez no Facebook, no domingo, dia 15 de junho.

Numa emotiva partilha, Jalene referiu-se a David Bell como um "irmãozinho generoso, engraçado e bonito". Além disso, destacou o amor do irmão pela arte de representar e pela dobragens.

"Continuará a ser uma estrela brilhante", pode ainda ler-se na publicação.

