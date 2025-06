Ananda Lewis, conhecida por ter sido VJ na MTV norte-americana, morreu aos 52 anos depois de uma batalha contra o cancro da mama.

A notícia foi confirmada pela sua irmã, LS Emory, no Facebook, onde escreveu: "Ela está livre e nos Seus braços celestiais. Senhor, que a sua alma descanse".

Ananda tinha sido diagnosticada com cancro da mama em 2020.

A apresentadora nasceu em Los Angeles e iniciou a carreira em televisão na década de 1990. Sete anos depois foi parar à MTV onde apresentou os programas 'Total Request Live' e 'Hot Zone'. Apresentou ainda o 'The Insider', do Entertainment Tonight, e entrou no reality show 'Celebrity Mole'.

Ananda Lewis tinha um filho, Langston, que nasceu da relação com Harry Smith, irmão do ator Will Smith.

