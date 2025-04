Morreu a atriz Sian Barbara Allen, esta segunda-feira. Foi uma figura importante da televisão dos anos 70, como recorda o Daily Mail. Tinha 78 anos.

A notícia foi confirmada pela irmã da artista através de uma publicação que fez no Facebook, de acordo com o mesmo meio de comunicação. "A minha maravilhosa irmã, a atriz Sian Barbara Allen morreu em paz após uma longa doença. Esta perda é muito difícil", informou, referindo o facto de a atriz ter sido diagnosticada com Alzheimer.

Sian Barbara Allen nasceu em Reading, na Pensilvânia, no dia 12 de julho de 1946. Começou o seu percurso televisivo nos anos 70, quando apareceu em 'Alias ​​Smith and Jones'.

Mais tarde, apareceu noutros projetos como 'Gunsmoke' ou 'Love, American Style'. Entre os programas populares dos quais fez parte está ainda a série 'The Waltons' ou o filme 'You'll Like My Mother'.