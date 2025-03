O ator Jan Schwieterman, conhecido por entrar no filme 'Good Burger', de 1997, morreu aos 52 anos vítima de cancro.

O seu irmão Chad, escreveu no Facebook que este tinha sido diagnosticado com cancro em estágio 4, comunicando a sua morte. "Amamos-te e vamos ter saudades tuas", referiu.

Segundo um obituário online, o artista morreu a 28 de fevereiro no Mercy Hospital em Washington, no estado do Missouri, Estados Unidos da América.

Jan participou também em 'Serviço de Urgência' e 'Forever'.

Leia Também: Dolly Parton reage à morte do marido: "Tenho um vazio no meu coração"