Carl Thomas Dean, marido da cantora Dolly Parton, morreu esta segunda-feira, 3 de março, aos 82 anos.

Foi a artista que fez o anúncio através da sua página de Instagram.

"Carl Dean, marido de Dolly Parton, morreu 3 de março em Nashville aos 82 anos. Ele será sepultado numa cerimónia privada com a presença da família. Carl deixa os seus irmãos Sandra e Donnie", pode ler-se na publicação.

"O Carl e eu passámos muitos anos maravilhosos juntos. Não há palavras que façam jus ao amor que partilhámos por mais de 60 anos. Obrigada pelas vossas orações e simpatia", escreveu Dolly.

A causa da morte do empresário não foi revelada. Os dois casaram há 58 anos, em 1966, e nunca foram vistos em atos oficiais. As únicas imagens disponíveis do casal era através da página de Instagram da cantora.

