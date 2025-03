No comunicado, os familiares do membro dos One Direction lamentaram a cobertura da imprensa à morte.

A família de Liam Payne teceu duras críticas à imprensa por ter causado "danos indescritíveis e permanentes" durante a cobertura da sua morte. Num comunicado emitido este domingo, dia 2 de março, a família afirmou que a "atenção e especulação persistente" da imprensa aumentaram o seu sofrimento e, em particular, do filho do músico, Bear. "A família sempre pediu privacidade na hora do luto e pede para que lhe seja dado espaço e tempo para o fazer", acrescentaram. Payne, recorde-se, morreu no passado mês de outubro após ter caído da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina. Tinha 31 anos.