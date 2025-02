Novas informações sobre a morte de Liam Payne. No dia 21 de fevereiro foi emitido um comunicado pelas autoridades no qual foi revelado que o artista dos One Direction "tinha um nível de 2.7 gramas de álcool por litro no sangue quando morreu".

O cantor, que perdeu a vida depois de cair da varanda do hotel em que se encontrava hospedado na Argentina, também tinha várias substâncias químicas no corpo, como é o caso de cocaína.

Os níveis de álcool verificados, nota a imprensa internacional, levam um indivíduo a sintomas de confusão, enjoos e desorientação.

Payne, recorde-se, morreu a 16 de outubro de 2024. Tinha 31 anos. A autópsia preliminar mostrou que sofreu várias hemorragias - "internas e externas". A causa de morte apontada foi "traumas múltiplos".

