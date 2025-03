A humorista Katherine Ryan revelou que lhe foi retirado um melanoma difícil de diagnosticar.

Depois de, quando era estudante, lhe ter sido retirado um melanoma, a comediante de 41 anos voltou agora a ter outro.

Desconfiada com a aparência de um sinal no braço, recorreu a vários médicos que garantiram que não se tratava de um sinal cancerígeno.

Foi numa clínica privada, que Katherine insistiu para que lhe fosse retirado e depois analisado.

"Os especialistas que consultei não acreditavam que era, mas depois da análise ligaram-me hoje e era melanoma. O médico disse: 'É um melanoma em fase inicial. Não parecia, mas é'", revelou a humorista no podcast 'Telling Everybody Everything', citada pela Hello!.

