Anna Kendrick abriu o seu coração e fez revelações impressionantes. Na quarta-feira, 23 de outubro, a atriz esteve à conversa com Alex Cooper, no podcast 'Call Her Daddy', e falou da relação abusiva que teve durante sete anos. Anna admitiu que, ao início, não conseguiu identificar que estava a viver um relacionamento abusivo porque o mesmo "não seguia o padrão tradicional". "Eu lia alguns artigos sobre o assunto e pensava: 'Não me parece que esteja [numa relação abusiva]... pelo menos não completamente". Anna Kendrick acrescentou ainda que tinha tanto "amor e confiança naquela pessoa" que inicialmente pensou que os problemas de relacionamento eram por causa dela: "Eu pensava: 'Se um de nós é louco, então devo ser eu'. Virei a minha vida completamente do avesso para tentar consertar o que estava errado comigo". Embora Kendrick não tenha dito o nome do ex-companheiro, a atriz detalhou um momento específico que terá acontecido entre ambos. "Um dia, ele disse-me que eu o estava a aterrorizar, porque estava a chorar... porque eu já não conseguia fingir que as coisas estavam bem", contou. "Ele gritou na minha cara. Mas aquele grito veio de uma pessoa que acreditava mesmo que estava a ser aterrorizada". A atriz confirmou que se separou desta pessoa em 2022, pouco antes de começar a gravar o filme 'Alice, Darling', um trama sobre abuso emocional.