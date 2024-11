Nelly Furtado admitiu ter estado numa relação com "qualidades abusivas", que a deixou "a sentir-se impotente", durante um episódio do podcast 'Call Her Daddy'.

A cantora não revelou a identidade do antigo parceiro, mas falou sobre a sua "dinâmica tóxica".

"Passei por uma fase muito difícil onde acho que aceitei algumas coisas que nunca aceitaria agora, em termos da forma como uma pessoa é tratada", disse no podcast, citada pelo Daily Mail.

"Não consegues ter essa perceção quando estás na relação e, às vezes, amamos tanto alguém..."

Nelly Furtado tem três filhos: Nevis, de 21 anos, fruto da relação com o ex-namorado Jasper Gahunia, e uma filha e um filho que nunca divulgou os nomes e que resultam da sua relação com o rapper Jerry. Entre as suas relações com os pais dos filhos, foi casada com o engenheiro de som Demacio Castellon, entre 2008 e 2016.

