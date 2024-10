Anna Kendrick esteve numa relação abusiva durante sete anos, embora tenha sido difícil para a própria reconhecer "identificar" os problemas no antigo companheiro, conforme confessou.

No podcast 'Call Her Daddy', a atriz confessou que não se apercebeu logo da situação, apesar de ter lido vários artigos sobre o assunto.

Na verdade, Kendrick pensava que ela era o problema da relação e que conseguia resolver os conflitos, até chegar a uma outra conclusão: na verdade, o antigo namorado é que era tóxico.

A artista notou que foi reconhecendo a sua situação ao longo de um ano até que um dia teve um 'clique'.

"Tive várias sessões [na terapeuta] com ele nas quais me pediu desculpa. Ele apercebeu-se do que estava a acontecer já no final", completou.

