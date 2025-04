Selena Gomez e Benny Blanco estão noivos desde o fim do ano passado. A novidade foi partilha pelos dois nas redes sociais e a cantora mostrou-se mais feliz que nunca com a surpresa.

Para trás fica uma vida amorosa com altos e baixos, alguns deles protagonizados por Justin Bieber. A relação entre os cantores foi pautada por 'indas e vindas' e terminou definitivamente em 2018.

Justin também seguiu a sua vida já que casou em 2019 com Hailey Bieber, com quem tem um filho.

Mas recentemente o músico anda a fazer partilhas nas redes sociais que têm preocupado os seguidores por não terem grande sentido.

Esta quarta-feira, o músico publicou um 'meme' onde aparece a personagem Sméagol, do filme 'Senhor dos Anéis', a segurar um anel e a dizer "My precious" (A minha preciosidade) com a seguinte legenda: "Mulheres nas redes sociais depois de ficarem noivas".

© Instagram - Justin Bieber

Pouco depois, Benny Blanco partilhou uma imagem nas suas stories do burro do filme 'Shrek'. Na internet suspeitou-se que isto seria uma 'indireta' para Bieber.

© Instagram - Benny Blanco

Leia Também: Filho mais novo de Kourtney Kardashian é filho de Justin Bieber?