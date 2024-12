Selena Gomez é a noiva do ano! A cantora foi pedida em casamento, no passado dia 12 de dezembro, pelo namorado Benny Blanco, com quem namora há cerca de um ano.

Para trás ficaram histórias de amor que não correram assim tão bem para a artista, como a relação com o cantor Justin Bieber. Os dois começaram a namorar em 2010, terminaram em 2012 mas, no ano seguinte, reataram a relação.

Em 2014 voltaram a estar juntos, terminando e reatando várias vezes até ao ano de 2018.

Logo a seguir o cantor começou a namorar com Hailey Bieber e os dois casaram em 2019.

Bieber já faz parte do passado e Selena está agora noiva e focada no casamento com Benny Blanco.

Mas qual terá sido a reação de Justin ao noivado da antiga companheira? Segundo o Daily Mail, o cantor ficou "picado" com o anúncio. Esta mesma fonte garante que, embora este esteja focado na vida familiar, agora que tem um filho, o noivado da sua 'ex' é "o fim de uma era" e que "doeu um pouco".

Leia Também: Selena Gomez não se cansa de exibir o anel de noivado

Leia Também: Selena Gomez e Benny Blanco. A história de amor que levou ao noivado