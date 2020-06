Cristina Ferreira deu esta quinta-feira as boas-vindas ao repórter Luís Maia. Depois de algumas semanas de ausência, o repórter está de regresso mas ainda com as algumas condicionantes que resultam da operação recente a que foi sujeito.

Luís Maia foi operado à coluna para tratar uma hérnia discal. Motivo pelo qual está agora apenas a trabalhar na redação e não ainda no terreno, tal como explicou Cristina no momento em que felicitou o repórter pelo seu regresso.

Já nas suas redes sociais, Luís Maia tinha dado conta da cirurgia explicando à época que tudo correu pelo melhor.

