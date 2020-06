Cristina Ferreira e a sua equipa do programa das manhãs da SIC - 'O Programa da Cristina' - têm vindo a ser alvo de críticas pelo facto de, alegadamente, ter deixado de cumprir o distanciamento social e ter os seus convidados cada vez mais próximos.

Críticas às quais a apresentadora fez questão de responder na manhã desta quinta-feira.

"As pessoas, às vezes, olham para o programa de televisão e acham: 'Ah, mas vocês já estão um bocadinho mais perto'. Não, nós temos regras aqui dentro e todas as pessoas têm a temperatura medida quando aqui entram, estão desinfetadas e só tiram a máscara quando nós estamos aqui junto uns dos outros", esclarece, referindo que o que se passa nos bastidores do programa é semelhante à logística de quando se frequenta um restaurante.

"Há riscos que nós vamos ter inevitavelmente de correr. Se eu estivesse em casa na minha cama sem mais ninguém ao lado, é evidente que não apanhava de maneira nenhuma. Agora, estando num programa de televisão cumprimos ao máximo aquilo que nos é estipulado", continua, dando conta do seu ponto de vista.

"A vida tem de continuar, temos é de tentar todos cumprir ao máximo", defendeu, por fim.

Leia Também: Custa 80€ o vestido que deixou Cristina Ferreira com curvas de sonho