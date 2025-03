Cristina Ferreira esteve esta sexta-feira, dia 28, com Vanda - que há 20 anos, através do 'Você na TV', conseguiu reencontrar-se com o pai, que era sem abrigo à época. Depois de ouvir a história dos dois, uma vez que o pai morreu no passado domingo aos 89 anos, a apresentadora fez questão de elogiar a convidada.

"Há poucos corações como o seu, ficou aqui provado. Não sei o que aconteceu às muitas histórias que nós naquele programas unimos pessoas - porque fizemos muitos reencontros de pessoas que tínhamos perdido há muitos anos.

Se há coisa que me deixa feliz de ter estado na televisão é de ter hoje recebido a Vanda e ter percebido que aqueles 20 minutos daquele programa de televisão fizeram toda a diferença", afirmou a comunicadora.

Entretanto, Vanda deixou uma mensagem que emocionou a comunicadora: "Não lhe mandei a mensagem para vir aqui, foi mesmo uma forma de lhe agradecer e porque gosto muito de si. (...) Obrigada eu por estes anos que eu passei com o meu pai. Não venho aqui para mostrar que sou melhor ou pior, não, venho aqui por agradecimento e porque gosto muito de si".

Leia Também: Cristina Ferreira: "Já fiz a melhor televisão deste país..."