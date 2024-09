Cristina Ferreira recorreu às suas redes sociais para recordar o início do já extinto programa 'Você na TV', deixando uma sentida declaração ao amigo Manuel Luís Goucha. Na sexta-feira, 13 de setembro, fez 20 anos da estreia do formato na TVI.

"Parece que foi ontem de estar tão presente em mim, em tantos. Comecei aqui o caminho de amor com o Goucha. O que fizemos é irrepetível, era único à data. Por muitos anos que passem, programas que apresente, foi aqui que o público conheceu a Cristina. A da televisão. Parabéns Goucha. Este dia será sempre nosso", pode ler-se na legenda de um vídeo no qual revela uma compilação de divertidos momentos ao comando do 'Você na TV'.

Ora veja:

