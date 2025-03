Cristina Ferreira recebeu Eduardo Madeira e Manuel Marques no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 27. Lembrando os projetos do passado, entre eles, o programa 'Cristina Comvida' no qual Eduardo participava através de personagens, a apresentadora acabou por fazer uma confissão.

"Eu vou vos dizer uma coisa e é sem modéstia nenhuma: eu já fiz a melhor televisão deste país ao lado de muitas pessoas. Em programa de daytime já fizemos o melhor que a televisão já teve", notou.

"Neste tempo moderno dificilmente se vai fazer igual", observou Cláudio Ramos.

Veja o momento.

