Aconteceu esta quinta-feira, dia 27 de março, a apresentação da nova minissérie da TVI - 'Mulheres, às Armas'. Dalila Carmo, que integra o elenco da trama, revelou-se orgulhosa do resultado do projeto, que nasceu com uma ideia de Cristina Ferreira.

"Hoje apresentámos a série 'Mulheres, às Armas', na TVI. E eu não podia estar mais feliz com o que este projeto pode representar para o futuro da ficção do canal", começa por dizer.

"A Cristina teve uma ideia maravilhosa. A Filipa Martins escreveu-a. A Patrícia Sequeira realizou e coproduziu e um grupo maravilhoso de atrizes protagonizou a série", realça.

"Obrigada a todas e todos que fazem parte deste projeto tão especial. 3 episódios a estrear a 11 de abril. Vale a pena fazer-se ficção assim. A luta continua", termina.

'Mulheres, às Armas' pretende mostrar o papel das mulheres durante a Guerra Colonial. Gravada entre Lisboa e Guimarães, a trama conta com nomes como Victoria Guerra, Madalena Almeida, Sara Carinhas, Inês Rosado, Sílvia Chiola e José Condessa.

Leia Também: Pedro Teixeira tem novo desafio na TVI (e é na apresentação)