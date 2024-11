Dalila Carmo é uma das atrizes que integra o elenco da nova novela da TVI - 'A Fazenda', história onde uma vez mais contracena com Diogo Infante, com quem fará casal.

No dia do lançamento da trama, que aconteceu na quinta-feira, 14 de novembro, a atriz falou com os jornalistas sobre o desafio, garantindo que será um "novelão clássico" que toda a gente espera, no qual a sua personagem, Leonor Borges Lacerda, viverá um "amor impossível".

"Gosto desta ideia de ficarmos presos a uma fotografia, a um amor de verão, a uma coisa que não se concretizou completamente", sublinhou.

Dalila - que será mãe das personagens a que Kelly Bailey, Inês Aguiar e Margarida Corceiro darão vida - revelou que não se importa com esta faceta, até porque "já foi mãe de toda a gente" na ficção. "Estou contente porque enquanto for mãe, não sou avó", brincou ainda.

A artista fez ainda saber que ficou feliz em voltar a trabalhar com Nuno Lopes, algo que não fazia há anos.

No que diz respeito às gravações que aconteceram em Angola, a atriz diz ter ficado contente por ter visitado o Namibe. "Gosto do deserto e tinha muita curiosidade. Tive a oportunidade de estar em lugares bonitos. Acho que há uma poesia e um encantamento nos lugares inóspitos", explicou.

A chegada dos 50 anos...

No dia 24 de agosto, Dalila Carmo completou 50 anos de vida, data marcante para algumas pessoas. Contudo, para a atriz, não houve mudanças a registar, pelo contrário.

"Não mudou nada dos 49 para os 50. Gosto de números redondos, é bom apontarmos como motivos de celebração. O nosso álbum de fotografias vai ganhando mais volume, é sempre bom fazermos paragem para balanço. É mais pelo simbolismo", sublinhou.

