Luís Jardim esteve no programa 'Cristina ComVida' desta segunda-feira, 3 de janeiro, ocasião em que recordou a altura em que conheceu Michael Jackson, tendo passado três dias a trabalhar com o cantor e com Paul McCartney.

"O Michael era muito estranho. Não dizia nada. Estava ali sentadinho o dia todo e o McCartney não parava de falar, era o contrário", lembra Luís.

"Só comia as coisas que eu guardava para ele no frigorífico, não comia o que nós comíamos. Não podíamos ter carne no estúdio. Era uma pessoa um bocado estranha, ia verificar o frigorífico para ver se algum de nós estava a comer carne", confessa, entre risos.

"Era educado, simpático, mas não falava, não dizia nada", completa.

Leia Também: Luís Jardim elogia Goucha: "Não tens rival. Para mim, és o melhor"