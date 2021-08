Esta segunda-feira, dia 2, Luís Jardim foi entrevistado por Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI e aproveitou a ocasião para deixar um generoso elogio público ao apresentador.

Depois de Goucha frisar que foi um privilégio ter conhecido Luís Jardim no programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha' e que guarda profunda admiração e afeto pelo produtor, este retribuiu o carinho.

"Eu segui sempre a tua vida e eu sempre pensei: 'um dia vou conhecer este homem e acho que ele me vai preencher'. Para mim, não me levem a mal os outros, mas tu não tens rival, tu no que fazes, para mim, és o melhor de Portugal. [...] Podias combater com muitos lá fora", afirmou.

