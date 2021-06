No episódio do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, este domingo, 20 de junho, Luís Feijão teve de se despedir de uma das suas pretendentes.

Quem abandonou a quinta foi Mary, que se despediu no meio de muitas lágrimas entre todos. Um momento muito emotivo. “Acho que nunca tive assim uma decisão tão difícil”, confessou Luís Feijão.

Agora quem continua a acompanhar o agricultor são as pretendentes Tatiana Santos, Sara Barbosa e Andreia Simões.

